1 Letzte Hoffnung Intensivstation: Die Zahl der Corona-Todesfälle ist deutlich gestiegen. Foto: dpa/Grubitzsch

Seit dieser Woche sterben in Deutschland Tag für Tag mehr Menschen an Covid-19 als in der ersten Hochphase der Pandemie im Frühjahr. Das wirft Fragen auf. Ein Blick hinter die Zahlen.









Stuttgart - Die Frage, wie tödlich das Coronavirus ist, spielt eine zentrale Rolle in der Debatte über den Sinn pandemiebedingter Beschränkungen. Im Sommer gab es kaum Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Doch am Freitag wurde in Deutschland ein neuer Höchstwert berichtet – sowohl bei den Todesfällen an einem Tag als auch im Wochenmittel. Wovon hängt die Sterblichkeit ab, wie wird sie ermittelt? Wir geben Antworten.