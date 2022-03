1 Ein 63-Jähriger ist in Bietigheim aus einer Regionalbahn geflogen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen gegen einen 63-Jährigen. Der Mann flog in Bietigheim aus einer Regionalbahn.















Link kopiert

Ein 63-Jähriger ist am Donnerstagmorgen vom Personal aus einer Regionalbahn in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) geworfen worden. Der Mann hatte zuvor eine Zugbegleiterin beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Reisende bei einer Fahrscheinkontrolle kurz nach der Abfahrt des Zuges aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof kein gültiges Ticket vorzeigen. Der Mann, der in Heilbronn wohnt, beleidigte die Kontrolleurin deshalb. Anschließend steckte sich der 63-Jährige im Abteil eine Zigarette an. Als die 43-Jährige ihn auf das Rauchverbot im Zug hinwies, trat der Mann der Frau in den Unterleib. Nur mit Hilfe eines Kollegen gelang es der Zugbegleiterin den Störenfried in Bietigheim aus dem Zug zu bugsieren. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.