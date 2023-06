1 Die Frau wurde von ihrem zwei Jahre alten Sohn erschossen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5/IMAGO/xmyanle97x

Ein zwei Jahre alter Junge hat im US-Bundesstaat Ohio seine Mutter erschossen. Die 31-jährige Frau war in der 33. Woche schwanger, auch das Ungeborene überlebte nicht.









Eine schwangere Frau ist in den USA von ihrem zweijährigen Sohn erschossen worden. Die 31-jährige Mutter habe nach dem Vorfall am Freitag den Notruf gewählt, sagte Polizeichef David Smith örtlichen Medien im Bundesstaat Ohio. „Sie erklärte, dass sie in der 33. Woche schwanger sei und ihr Zweijähriger ihr versehentlich in den Rücken geschossen habe.“