In Feuerbach gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung.

Drei Mal versuchen Einbrecher am Wochenende, im Stadtgebiet in Wohnungen einzudringen. In zwei Fällen werden sie von den Alarmanlage gestört, in einem Fall erbeuten sie Gold und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Während in zwei Fällen die Alarmanlagen die Täter in die Flucht schlugen, konnten Unbekannte in Feuerbach reiche Beute machen. Die Polizei sucht Zeugen.