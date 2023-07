8 Achtung, jetzt wird es kalt: Die Restauratorin Nina Frankenhauser bestückt die Tiefkühlkammer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ob auf Köpfen, in Betten oder unter Rosenblättern: Läuse und anderes Getier sind allüberall zu finden – nur nicht im Linden-Museum Stuttgart. Dabei sollte man meinen, dass in dem ethnologischen Museum besondern viel gekrochen und gekrabbelt würde, schließlich befinden sich in den Vitrinen und Depots Federschmuck und alte Kleider, Textilien und andere Materialien, die gern von hungrigen Mäulern angeknabbert werden. Im Linden-Museum haben sie keine Chance – oder besser: dürfen sie sich keinesfalls breitmachen, weil das fatal für die Sammlung wäre. Deshalb lautet hier das Stichwort: Tiefkühlanlage.