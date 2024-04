Erst brannte eine Garage - dann mehrere Häuser im Ortskern: Im Landkreis Passau hat ein Großbrand die Feuerwehr am Ostermontag stundenlang in Atem gehalten.

Nach einem Großbrand im niederbayerischen Hofkirchen bei Passau geht der Schaden dort nach ersten Einschätzungen der Polizei wohl in die Millionen. Es dauerte Stunden, bis der Brand endgültig gelöscht war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ein Haus wurde komplett abgerissen, für die restlichen verhängte das Landratsamt ein Betretungsverbot, der betroffene Bereich mitten im Ort wurde abgesperrt.

Fünf Mehrfamilienhäuser im Ortskern waren am Ostermontag in Brand geraten, nachdem das Feuer in einer Garage ausgebrochen war und von dort auf die benachbarten Gebäude übergegriffen hatte. Bei einem der Häuser handelte es sich um eine Unterkunft für Arbeiter.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, die Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Die betroffenen Gebäude waren nicht mehr bewohnbar.

Ein Passant hatte den Brand am frühen Morgen gemeldet. Um die Brandursache herauszufinden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zunächst war völlig unklar, was das Feuer ausgelöst hatte. Auch die genaue Schadenshöhe konnte zunächst noch nicht beziffert werden.

Gleich mehrfach hatte es am Osterwochenende in Bayern gebrannt

Gleich mehrfach hatte es am Osterwochenende in Bayern gebrannt: Am Freitag hatte ein Saunaofen den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Otzing in Niederbayern in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro, so die Polizei. Am selben Tag wurde bei einem Wohnungsbrand in Brannenburg (Landkreis Rosenheim) ein 28-jähriger Bewohner leicht verletzt. Auch hier verursachten die Flammen wohl bis zu 300 000 Euro Schaden.

Am Samstag kam es zu drei Bränden in Erding, Ergoldsbach und im Kreis Unterallgäu. Einen Schaden in Millionenhöhe verursachte ein Feuer in einer Tanzschule in Erding, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Auch eine darüberliegende Bar wurde evakuiert.

Nicht nur einen sehr hohen Schaden, sondern auch vier leicht verletzte Menschen hatte ein Feuer in Ergoldsbach in Niederbayern zur Folge, das aus zunächst ungeklärter Ursache auf einem Balkon ausbrach. In einem Dorfgemeinschaftshaus in Bad Grönenbach- Zell (Landkreis Unterallgäu) brach in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in den Proberäumen im zweiten Stock aus. Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen auf bis zu eine Million Euro.