Ein mutmaßlicher Schleuser-Transporter, in dem zwölf syrische Männer saßen, ist in der Nacht zum Freitag vor der Polizei geflüchtet und in Zentendorf (Landkreis Görlitz) gegen einen Baum geprallt. Wie die Bundespolizei in Görlitz am Freitag mitteilte, wurden dabei drei Männer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.