1 Die Polizei hat einen notorischen Autobahnraser bei Rutesheim erwischt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Besatzung eines Videofahrzeugs hat einen 53-Jährigen erwischt, der mit seinem Mercedes regelmäßig auf den Autobahnen A 81 und A 8 viel schneller als erlaubt fuhr. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Mann schon bei der Polizei gemeldet.

Sindelfingen - Einen notorischen Raser haben Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8 bei Rutesheim aus dem Verkehr gezogen. Mehrere Autofahrer hatten in den vergangenen Wochen der Polizei gemeldet, dass ein unbekannter Fahrer eines älteren, silbergrauen Mercedes im dichten Verkehr rücksichtlos über den Standstreifen gefahren war. Einmal hat der Raser laut Polizei am Kreuz Stuttgart beim Vorbeifahren einen vorausfahrenden Wagen gestreift und ist dann geflüchtet. Die Besatzung eines Videofahrzeugs entdeckte den Mann und seinen Mercedes am Donnerstag gegen 7.15 Uhr – und er verhielt sich wieder genau so, wie es die Zeugen beschrieben hatten.

Der 53-Jähriger raste mit 100 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer über die Mahdentalstraße in Sindelfingen. Die Polizisten verfolgten den Wagen über die Auffahrt Sindelfingen-Ost auf die A 81 Richtung Stuttgart und über das Autobahnkreuz Stuttgart auf die A 8 Richtung Karlsruhe. Auf dieser Strecke wechselte der Raser bereits mehrfach die Fahrstreifen, zwang andere Verkehrsteilnehmer zum Bremsen und überholte rechts. Nach der Überleitung Richtung Karlsruhe fuhr er zunächst links und wechselte dann mit etwa 150 Stundenkilometer über alle Fahrstreifen auf die Standspur, auf der er am Parkplatz Sommerhofen vorbeiraste und auf etwa 200 Stundenkilometer beschleunigte. Nur im Bereich bei der Radarkontrolle ging er vom Gas, ansonsten behielt er das Tempo bis zur Ausfahrt Rutesheim bei, wo die Beamten ihn einholen und das Fahrzeug ausleiten konnten.

Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde an Ort und Stelle einbehalten, und er wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angezeigt.