Nach der Tat des oder der Unbekannten im Oktober. Foto: factum/Simon Granville

Strohgäu - An diesem Wochenende ein Waldarbeiterwagen und zwei Douglasien im Hemminger Wald, am Wochenende zuvor ein Hochsitz, zwei Buchen und zwei Fichten auf Heimerdinger Gemarkung: Ein Unbekannter hat an den vergangenen beiden Wochenenden im Wald erneut hohen Sachschaden angerichtet. Der Ditzinger Revierförster Steffen Frank vermutet einen Zusammenhang zu den Taten in den vergangenen Monaten. Doch Zeugen gibt es bisher nicht. Niemand hat offenbar etwas gesehen, keiner etwas gehört.