(eee/spot) 06.12.2023 - 21:03 Uhr , aktualisiert am 06.12.2023 - 21:03 Uhr

1 Prinz Constantin von und zu Liechtenstein ist nur 51 Jahre alt geworden. Foto: imago/PPE

Prinz Constantin von und zu Liechtenstein ist tot. Der Sohn von Fürst Hans-Adam II. ist "unerwartet" im Alter von 51 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unklar.











Link kopiert



Das liechtensteinische Fürstenhaus trauert um eines seiner Familienmitglieder: Prinz Constantin von und zu Liechtenstein (1972-2023) ist am Dienstag, 5. Dezember, "unerwartet" in Vaduz verstorben. Das hat das Fürstenhaus in einer offiziellen Mitteilung auf seiner Website bekannt gegeben.