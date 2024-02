Illegaler Handel fliegt in Sachsenheim auf: Geschäft mit Welpen aus Qualzucht boomt

Illegaler Handel fliegt in Sachsenheim auf

Hunde können treue Begleiter sein – und liegen im Trend, wie Studien belegen. Doch auch der illegale Handel mit Welpen boomt. Experten warnen indes vor schnellen Billigkäufen aus Online-Portalen. Hinter den Anbietern stecken häufig dubiose Züchter in Osteuropa, die Tiere rücksichtslos quälen. Am Ende eines langen Transports aus Kroatien landete vor einigen Tagen der Malinois Hercules in Sachsenheim im Kreis Ludwigsburg.