Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Totenkopf, Vampirzähne und Schriftzüge sollen bald verschwunden sein: Die Reinigung der mit illegalen Graffiti besprühten Stuttgarter B 14-Tunnel hat begonnen. Wann der Verkehr wieder fließen kann, ist offen.









Achim Bitzer kann eigentlich nichts so schnell schockieren. Seine Firma Purify aus Althütte im Rems-Murr-Kreis ist auf Fassadenreinigung und die Entfernung von Graffiti spezialisiert. Insofern hat er schon einiges gesehen, was sich so an Wänden findet, dort aber nicht hingehört. „So etwas Großes wie hier ist mir aber noch nie untergekommen“, sagt er im Heslacher Viereichenhautunnel und betrachtet die Wände um ihn herum. Dort prangen Graffiti, soweit der Blick reicht.