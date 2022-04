3 Für einen E-Bike-Fahrer kam im Kreis Ludwigsburg jede Hilfe zu spät. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Ein etwa 65 bis 75 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall im Kreis Ludwigsburg seinen Verletzungen erlegen. Die Identität des Toten ist noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise.















Link kopiert

Ein E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch auf der Strecke zwischen Gemmrigheim und Besigheim-Ottmarsheim (Kreis Ludwigsburg) tödlich verunglückt. Die Identität des etwa 65 bis 75 Jahre alten Mannes ist bislang unbekannt, weshalb die Polizei dringend um Hinweise bittet. Der Radler hatte gegen 11.15 Uhr die Kreisstraße vom Waldgebiet „Bonholz“ kommend überquert. Dabei übersah er wohl einen 73-jährigen in einem Audi. Dem Autofahrer gelang es nicht, einen Zusammenprall zu verhindern. Er erfasste den Radfahrer, der anschließend auf den Asphalt stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er am Nachmittag verstarb.

So sieht der Radfahrer aus

Die Strecke war bis gegen 13 Uhr voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn lässt den Unfall durch einen Gutachter rekonstruieren, Hinweise zur Identität des Toten nimmt die Verkehrspolizei unter 0711/ 68 69 0 entgegen. Der Radler hatte einen schwarzen Helm, eine schwarze Sturmhaube sowie schwarze Fahrradbekleidung getragen. Er hatte schwarze Fahrradhandschuhe an und eine Sonnenbrille mit türkisfarbenem Gestell und gelben Bügeln auf. Unterwegs war er mit einem blauen E-Bike der Marke Focus, Typ Raven.