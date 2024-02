1 Die guten Gene liegen in der Familie: Unglaublich, dass Erna Klum schon 80 Jahre alt ist. Ihre berühmte Tochter Heidi Klum gratulierte mit niedlichen Erinnerungsfotos. Foto: AdMedia/ImageCollect / IMAGO/Agentur Baganz

Mit ganz besonderen Erinnerungsfotos hat "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin Heidi Klum ihrer Mutter Erna zum 80. Geburtstag gratuliert - und ihr liebevolle Worte gewidmet.











Im vergangenen Jahr feierte Heidi Klum ihren 50. Geburtstag - nun steht das nächste runde Jubiläum in der Familie an. Zum 80. Ehrentag ihrer Mutter Erna Klum schickte das Model via Instagram herzliche Glückwünsche, eine Liebeserklärung und zwei Erinnerungsfotos.