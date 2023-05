1 Jan Böhmermann denkt über die nächsten Schritte nach Foto: ZDF/Ben Knabe

Auch wenn das ZDF inzwischen jede Beteiligung von Jan Böhmermann am „Ibiza“-Video bestreitet: Irgendwie ist der deutsche Chefsatiriker in die Geschichte verwickelt. Und wäre da nicht auch noch eine Rechnung mit dem türkischen Präsidenten Erdogan offen?









Stuttgart - Der Countdown läuft. Seit Montag kann man die Webseite „DoTheyKnowItsEurope.eu“ anklicken – zu Deutsch ungefähr „Ob sie wissen, dass es um Europa geht?“ – und einer Digitaluhr beim Countdown zuschauen. Am frühen Mittwochabend wird sie 00:00:00 zeigen. Was dann passiert? Das weiß wohl nur der Satiriker Jan Böhmermann, der per Twitter auf sein jüngstes Netzangebot aufmerksam macht. Wobei ein netzaffiner Böhmermann-Fan rasch herausfand, welches Codewort sich im Quellcode der Seite versteckt: „Ibiza“.