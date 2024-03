13 Seit zehn Jahren im Milaneo: Ishak Yilmaz hat mit Çiğköftem erstmals Systemgastronomie aus der Türkei nach Stuttgart geholt. der Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Çiğköftem ist der Pionier: Vor zehn Jahren eröffnete Ishak Yilmaz die erste Filiale der türkischen Kette in Stuttgart. Große Systemgastronomen wie Bona’me und Big Chefs folgten mittlerweile. Und jetzt sind die Teigtaschen von Kiyam Manti in aller Munde.











Ohne seine Tante wäre Mehmet Sahin sicherlich nicht im Teigtaschen-Geschäft gelandet. Aber Sadiye Cengiz stellt offenbar weit und breit die besten Manti her. Weil die Nudeln so gefragt sind, gründete sie erst ein Minigewerbe, dann stieg ihr Neffe in das Unternehmen ein. Dieses Jahr will der Wirtschaftsinformatiker die dritte Filiale von Kiyam Manti eröffnen, im Stuttgarter Milaneo ist er im Dezember gestartet. „Wir sehen große Chancen auf dem Markt, weil unser Produkt neu ist“, sagt der 33-Jährige. Systemgastronomie mit türkischer Küche ist sehr im Kommen: In Stuttgart folgte auf das 2021 eröffnete Restaurant Bona’me im vergangenen September der Konkurrent Big Chefs, in Ludwigsburg gibt es nun Döner von der Kette Maydonoz. Ishak Yilmaz darf sich deshalb als Trendsetter bezeichnen, denn er eröffnete schon vor zehn Jahren den ersten Çiğköftem-Imbiss in Stuttgart.