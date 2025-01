Hymenrekonstruktion in der Region Stuttgart: Der umstrittene Eingriff zur neuen Jungfräulichkeit

1 Jungfräulich in die Ehe? Auch im 21. Jahrhundert ist das in manchen Familien Tradition. Foto: IMAGO / Tetra Images

Die Idee von Keuschheit hat wenig mit der medizinischen Realität zu tun. Trotzdem gibt es Ärzte, die das „Jungfernhäutchen“ zusammennähen - nicht nur im Ausland. Auch in Baden-Württemberg werden die umstrittenen Eingriffe vorgenommen.











Vor fünf Jahren habe sie einmal Sex gehabt, dann nie wieder. Jetzt fragt eine junge Frau in einem anonymen Onlineforum, ob ihr Jungfernhäutchen wohl ganz weg ist. Und sie will vor allem wissen: „Wird es bluten?“ Eine andere schreibt: „Ich fühle mich dreckig.“ Zahlreiche Kommentare und Beiträge finden sich hier. Die Frauen tauschen sich darüber aus, was sie wohl in ihrer Hochzeitsnacht erwartet. Es geht nicht nur um den Akt selbst, es geht um die Frage von Ehre. Notgedrungen wollen manche sich das eigene Jungfernhäutchen „zusammennähen lassen“. Hymenrekonstruktion ist der medizinische Begriff für das, was sie vorhaben.