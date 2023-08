1 Nach dem Bearbeiten von Geflügelfleisch sollte man sich immer gleich die Hände waschen. Foto: dpa/Andreas Gebert

Durchfall-Erreger wie etwa Salmonellen haben in der heißen Jahreszeit Konjunktur. Nicht immer hält die Hygiene in Gaststätten, Cafeterien oder Kantinen damit Schritt. Es mangelt an Basics – das Händewaschen kommt in den Küchen zuweilen zu kurz. Oder es hapert beim Kühlen von Fleisch. Das Landratsamt Ludwigsburg registrierte von 2020 bis 2023 im öffentlichen Verzehr fünf Ausbrüche, bei denen mehr als zwei Personen erkrankten. Sämtliche Fälle ereigneten sich in Gaststätten, nicht aber bei Vereinsfesten.