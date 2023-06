Hundehalterin in Ludwigsburg gesucht

1 Die Polizei sucht eine etwa 50 Jahre alte Frau. (Symbolbild) Foto: Imago//Gelhot

Eine Elfjährige ist auf einem Schulhof in Ludwigsburg von einem Hund verletzt worden. Die Halterin hatte zwar noch kurz nach dem Mädchen gesehen, ging dann aber weiter.









Eine Elfjährige ist auf einem Schulhof in Ludwigsburg von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall bereits am Freitag, 26. Mai, ereignet haben: Das Mädchen hatte sich gegen 12 Uhr auf dem Hof in der Seestraße aufgehalten, als ein Mischling ihr ins Bein biss.