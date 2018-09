Hundebadetag im Wonnemar in Backnang Frauchen hält sich lieber zurück

22. September 2018

Beim Hundebadetag im Backnanger Freibad haben Hund und Halter viel Spaß. Auch an diesem Sonntag gibt es noch an zwei Orten Bademöglichkeiten für Bello & Co.





Backnang - July, der dreijährige Australian Sheppard-Mix, ist eine Wasserratte. „Eigentlich springt sie überall rein“, sagt ihr Frauchen. In der Murr, wo sie normalerweise badet, sei sie in ihrem Element. Hier, im Freibad in Backnang, das an diesem Wochenende zum Saisonende eigens für Vierbeiner geöffnet ist, war sie zunächst ungewöhnlich vorsichtig. „Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass sie bis auf den Grund schauen kann.“ Doch mittlerweile hat der Hund längst seine Scheu abgelegt. Immer wieder springt das triefende Bündel in die Fluten, um ein Bällchen aus dem Wasser zu fischen. Zwischenzeitlich muss sie sogar angeleint werden, damit ihre Tochter Sunny auch mal nach dem Spielzeug fischen kann.

Für Frauchen ist es zu kühl

Frauchen und ihre Tochter indes haben sich dagegen entschieden, selbst mit ins Becken zu steigen: „Zu kalt heute“, sagen beide. Ansonsten sind sie völlig begeistert von den Hundebaden im Backnanger Wonnemar, zumal es ansonsten auch an den Badeseen im Kreis verboten ist, seinen Hund schwimmen zu lassen. Es ist schon das dritte Mal, dass sie im Freibad dabei sind. Während es an diesem Samstagnachmittag vergleichsweise übersichtlich anmutet, tummelten sich zur gleichen Zeit im Vorjahr fast 200 Tiere gleichzeitig im Schwimmbad, allerdings auf mehrere Becken, Spiel- und Liegewiese verteilt. „Aber auch da haben die Hunde ihren Spaß gehabt und alle haben sich vertragen“, sagt Julys und Sunnys Frauchen.

Wer die Gelegenheit verpasst hat, kann übrigens Morgen noch einmal sein Glück versuchen. Das Wonnemar in Backnang, hat noch einmal geöffnet – von 10 bis 18 Uhr – bevor es in die Winterpause geht. Auch im Bädle in Korb, das als Keimzelle des Hundebadens im Rems-Murr-Kreis gilt, ist an diesem Sonntag noch mal ein tierischer Event angesagt.