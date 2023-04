1 Nur die Backwerke, die auch Pauline schmecken, kommen in die Tüte. Foto: Eva Herschmann

Gaby Mayer backt in Fellbach gesunde Hundeleckerli mit frischen Zutaten, die Vierbeiner mögen. Die 65-Jährige hat sich mit der Hundekeksmanufaktur „Paulines Pawtisserie“ einen Traum erfüllt – und ist derzeit dabei, ihr junges Unternehmen zu vergrößern.









Pauline liegt auf ihrer Decke. Ihr Kuschelkissen hat sie unter die Pfoten geklemmt. Die zwölfjährige Hündin, eine herzige Mischung aus Schnauzer und Golden Retriever, ist entspannt. Frauchen Gaby Mayer hingegen ist im Stress. Viele Kilogramm frische Hundekekse müssen heute noch gebacken, verpackt und ausgeliefert werden. Vor etwas mehr als vier Jahren hat die 65-Jährige „Paulines Pawtisserie“ gegründet – und das Geschäft mit den gesunden Leckerlis für die Lieblinge mit Fell floriert. Demnächst wird Gaby Mayer mit ihrem Unternehmen in größere Räume im gleichen Gebäude und auf demselben Stockwerk in der Porschestraße in Oeffingen umziehen.

Aus Liebe zur Hündin mit dem Backen angefangen

Aus Liebe zu ihrer Hündin hat Gaby Mayer aus Waiblingen mit dem Backen angefangen. Denn Pauline ist Epileptikerin, und das ist auch der Hauptgrund, warum ihr Frauchen, Betriebswirtin mit eigener EDV-Firma, sich mit tiermedizinischen und tierheilpraktischen Themen beschäftigt hat. Seitdem ist sie im Zweitberuf erfolgreiche Hundekeks-Bäckerin und hat „Paulines Pawtisserie Hundekeksmanufaktur“ gegründet. Den Namen, der sich aus dem englischen Wort für Pfote herleitet, müsse sie oft erklären, erzählt Gaby Mayer augenzwinkernd.

Nur was Pauline mag und ihr gut bekommt, kommt in die Tüte. Schließlich wirbt die Hündin von Gaby Mayer mit ihrem Namen und einem süßen Welpen-Foto für die Qualität der handgemachten Leckerchen aus Oeffingen: Maultaschen, Zwieback mit Kichererbsenmehl, Macarons in verschiedenen Sorten, Rote-Bete-Lollis, die neu kreierte „Kokos-Edition“ sowie die Knusperbällchen, die es in verschiedenen Geschmacksvarianten zum Beispiel in Wild-Heidelbeere, Mango und Kürbis gibt. „Wir bieten auch Sachen für Hunde mit Gelenkproblemen oder Allergien“, sagt Gaby Mayer. Frisch gebacken und getreidefrei.

„Bei uns kommt auch kein Fleischmehl, sondern nur Frischfleisch hinein“, sagt die 65-Jährige. Dazu frisches Obst und Gemüse. Auf Zucker und Konservierungsstoffe verzichtet Gaby Mayer bei ihren Rezepten gänzlich. Dennoch hielten die Leckereien bei kühler und trockener Lagerung mehr als ein Jahr, erzählt sie stolz. Sie achte außerdem darauf, die Kekse mit niedrigen Temperaturen zu backen, sodass viele der wertvollen Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben. Und Vorkosterin Pauline garantiert, dass der gesunde Gaumenschmaus für Fellnasen auch lecker schmeckt. „Pauline ist die letzte Instanz“, sagt Gaby Mayer.

Mit sechs Teilzeitkräften hat Gaby Mayer 2018 angefangen. Mittlerweile arbeiten 16 Menschen in der Hunde-Bäckerei. Suem Gackstatter, die von Anfang an dabei ist, und die Chefin selbst sind Vollzeitkräfte, der Rest arbeitet in Teilzeit. In ganz Deutschland und mittlerweile auch europaweit werden die Oeffinger Hundekekse vertrieben, berichtet Gaby Mayer. „Wir haben Kunden in Zypern, Spanien, Italien, Österreich, der Schweiz. Aber auch in Waiblingen, und zwar einen kleinen, feinen Hunde-Shop, der schon seit Jahren bei uns einkauft.“ Und während die Produkte in Zeiten der Pandemie überwiegend über das Internet verkauft wurden, plant die quirlige Unternehmerin in den neuen Räumen auch einen Werksverkauf anzubieten – und das Sortiment zu erweitern.

Ein neuer Online-Shop wird aufgestellt

Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis, auf Wunsch auch individuelle Rezepturen ganz auf die Bedürfnisse des Vierbeiners abgestimmt, Pflegeprodukte für Pfoten und Fell sowie zur Ungeziefer-Prophylaxe hat sie bereits im Programm. Künftig will sie in den dann mehr als doppelt so großen Räumen auch noch Hundefutter in Dosen sowie Trockenfutter anbieten. „Erst einmal von anderen hochwertigen Produzenten, später ist aber auch angedacht, dass wir es selbst herstellen“, sagt Gaby Mayer. Zudem will sie auch Futternäpfe und Decken für kuschelige Körbchen anbieten.

Derzeit werde für Paulines Pawtisserie ein neuer Online-Shop aufgestellt, der bis zum Sommer fertig ist, sagt Gaby Mayer, der nach eigener Aussage „fast jede Nacht irgendwas Neues einfällt, ich bin da sehr kreativ“. Auch jetzt denkt die 65-Jährige schon wieder weiter. „Ich würde gerne auch hochwertiges Futter für Katzen, Nager und Vögel herstellen.“ Die Katzennahrung soll schon bald nach dem Umzug ins Portfolio aufgenommen werden. Gaby Mayer steckt voller Tatkraft und Energie und möchte noch lange ihre Liebe zu Tieren ausleben. „Mir ist es einfach wichtig, dass unsere geliebten Mitbewohner mit Fell und Federn bis ins hohe Alter gesund sind.“ Ihre zwölfjährige Pauline ist die beste Werbung.