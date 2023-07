Frau lässt Vierbeiner bei Hitze im Auto zurück – und geht in Zoo

Hund stirbt in Tschechien

1 Ein Staffordshire-Bullterrier (Symbolbild) Foto: Radio Bremen/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Andere Besucher des Tierparks im südböhmischen Hluboka nad Vltavou riefen die Polizei, weil der Staffordshire-Bullterrier in dem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern kollabierte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Trotz der aktuellen Hitze hat eine Frau in Tschechien ihren Hund im Auto zurückgelassen – während sie selbst einen Zoo besuchte. Das teilte am Dienstag ein Polizeisprecher mit. Andere Besucher des Tierparks im südböhmischen Hluboka nad Vltavou hätten die Beamten alarmiert, weil der Staffordshire-Bullterrier in dem geparkten Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern kollabierte.