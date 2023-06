1 Boris Becker mit seinem Sohn Elias und seiner Partnerin Lilian bei den Hugo Boss Open in Stuttgart Foto: dpa/Marijan Murat

Boris Becker ist als Gast beim Rasentennisturnier in Stuttgart und von Jan-Lennard Struffs Finaleinzug beeindruckt. Der dreimalige Wimbledonsieger glaubt an die Stärken des Davis-Cup-Spielers.









Boris Becker traut Jan-Lennard Struff den Turniersieg in Stuttgart und weitere Glanzpunkte in der Tennis-Karriere zu. „Er spielt wirklich Weltklasse momentan. Ich wünsche ihm, wir sind befreundet, dass das noch lange weitergeht. Ich sehe keine Grenze“, sagte der 55-Jährige, der als Zuschauer beim Rasenturnier auf dem Weissenhof zu Gast ist, der Deutschen Presse-Agentur: „Ich wüsste nicht, wo jetzt Stopp sein würde mit dieser Spielweise. Es gibt keinen Grund, warum er das nicht so noch zwei, drei Jahre weiterspielen soll.“