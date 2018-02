Hühnchennotstand bei Kentucky Fried Chicken Polizei: Bitte nicht in Notrufzentrale beschweren

Von red/dpa 21. Februar 2018 - 08:05 Uhr

Weil Kentucky Fried Chicken keinen Hühnchen-Nachschub bekommt, bleiben viele Fillialen in Großbritannien und Irland geschlossen. Foto: dpa

Hunderte Restaurants bleiben geschlossen. Die britische Gewerkschaft GMB erhebt schwere Vorwürfe gegen das KFC-Management und die DHL. Empörte Kunden beschwerten sich in den sozialen Netzwerken über die Panne.

Woking - Der Hühnchennotstand bei der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) in Großbritannien und Irland könnte bis Ende der Woche andauern. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mit. Hunderte Restaurants mussten wegen Lieferproblemen seit dem Wochenende vorübergehend schließen. Auch am Dienstag blieben noch etwa die Hälfte der 900 Filialen dicht.

Mehr zum Thema

„Jeden Tag werden mehr Lieferungen gemacht, trotzdem erwarten wir, dass die Störungen die Woche über andauern werden“, sagte ein Sprecher. Den Restaurants geht das Hühnchenfleisch aus, weil das Logistikunternehmen DHL offenbar Schwierigkeiten hat, für Nachschub zu sorgen.

Gewerkschaft: KFC-Mitarbeiter müssen auf Lohn verzichten

Die britische Gewerkschaft GMB sieht die Schuld bei KFC wegen kurzfristigen Profitdenkens. Bislang seien die KFC-Filialen von dem Spezialunternehmen Bidvest Logistics beliefert worden. Doch dieser Vertrag sei Mitte Februar ausgelaufen. DHL trat die Nachfolge an. „DHL wusste, dass sie den Dienst nicht anbieten können“, sagte GMB-Chef Mick Rix der BBC am Dienstag. Auch den Verantwortlichen bei KFC habe seit einigen Wochen klar sein müssen, dass es Schwierigkeiten geben werde.

Der Gewerkschaft GMB zufolge versucht DHL die Lieferungen aus einem einzigen Verteilzentrum heraus zu organisieren. Vorgänger Bidvest habe ein ganzes Netz an Verteilzentren gehabt.

Die Leidtragenden seien Hunderte KFC-Mitarbeiter, die nun auf einen Teil ihres Lohns verzichten müssten und mehr als 250 Bidvest-Mitarbeiter, deren Jobs verloren gegangen seien.

Empörte Kunden beschweren sich – auch bei der Polizei

DHL entschuldigte sich für die Verzögerungen, lud die Verantwortung aber teilweise auf seinen Partner QSL ab. „Auch wenn wir nicht als einziger Partner für die Lieferkette von KFC verantwortlich sind, so entschuldigen wir uns für die Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen, die KFC und dessen Kunden erfahren haben“, teilte DHL am Dienstag mit. QSL ist für die Software der Lager- und Bedarfsplanung sowie für Einkauf und Abrechnung zuständig. „Mit Hilfe unseres Partners QSL fahren wir die Abläufe schrittweise wieder hoch, damit KFC seine Restaurants in den kommenden Tagen wieder öffnen kann“, hieß es weiter.

Am Montag hatte KFC seine Mitarbeiter aufgerufen, Urlaub zu nehmen. Empörte Kunden beschwerten sich in den sozialen Netzwerken über die Panne. Die Polizei im Londoner Bezirk Tower Hamlets rief per Twitter dazu auf, sie nicht wegen des Hühnchennotstands anzurufen. „Es ist keine polizeiliche Angelegenheit, wenn ihr Lieblings-Imbiss nicht das Menü anbietet, das sie sich wünschen“.

Please do not contact us about the #KFCCrisis - it is not a police matter if your favourite eatery is not serving the menu that you desire. — Tower Hamlets MPS (@MPSTowerHam) 20. Februar 2018

DHL hatte erst kürzlich die Belieferung der KFC-Restaurants in Großbritannien und Irland übernommen.