Stuttgart - Wenn es ein Erweckungserlebnis gebraucht hätte, dann sicher hier in diesem Wald: Zwischen Musberg und Steinenbronn, einem Forst an den Kreisgrenzen von Esslingen und Böblingen, brennt es auf anderthalb Quadratkilometern. 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, müssen das Wasser mühsam über fast zwei Kilometer lange Schlauchverbindungen und Pumpen an die Brandorte bringen. Oben knattert ein Polizeihubschrauber, dessen Besatzung den Waldbrand entdeckt hat, sonst aber nicht viel tun kann. Außer den Lotsen zum nächsten Brand zu spielen. Das wird bald anders. Die Polizei wird selbst Feuerwehr.