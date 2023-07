9 Beim Stadion nimmt der Helikopter Kurs auf die Bahn-Baustelle. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Alle reden vom Wetter – auch die Bahn: Am Mittwoch haben die Unbilden der Natur zwar zumindest rund um Stuttgart nicht den Fahrplan durcheinandergebracht. Aber der starke Regen am Vormittag in Verbindung mit dem böigen Wind kamen der Bahn trotzdem ungelegen. Eigentlich wollte sie auf der Baustelle am Bahnhof in Bad Cannstatt, wo derzeit an neuer digitaler Sicherungstechnik gearbeitet und deswegen der Fahrgast ausgebremst wird, mit einem Helikopter neue Masten für die Oberleitung einschweben lassen. Aber Albert Regel, der für die Bahn die Arbeiten leitet, reicht ein Blick in den wolkenverhangenen Himmel, um leise Zweifel anzumelden.