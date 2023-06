1 An der Suche nach dem Täter war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, der lange über Wendlingen kreiste. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Mit vorgehaltener Waffe hat am Montagabend ein Mann in Wendlingen (Kreis Esslingen) die Kassiererin in einem Discounter bedroht und Bargeld gefordert. Er flüchtete anschließend unerkannt. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Helikopter ein.









Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Discounter in der Albstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) überfallen. Dabei soll er eine Angestellte mit einer Waffe bedroht haben, wie ein Polizeisprecher mitteilt.