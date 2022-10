1 Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen war die Polizei auf der Suche nach einem Jungen aus Fellbach. Foto: imago images/Karina Hessland/KH via www.imago-images.de

Die Polizei ist am Dienstagabend mit einem Hubschrauber über Fellbach im Einsatz, weil ein drei Jahre alter Junge vermisst wird. Glücklicherweise taucht das Kind wieder auf.















Link kopiert

Die Polizei war am Dienstagabend mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen über und in Fellbach unterwegs, um einen drei Jahre alten Jungen zu suchen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er seit 21.30 Uhr vermisst. Eigentlich hätte er sich an seiner Wohnanschrift aufhalten müssen, so die Beamten. Kurze Zeit später konnte er wieder wohlbehalten aufgefunden werden.