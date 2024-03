1 Die Polizei hat am Mittwochabend nach einer Frau in Esslingen gesucht. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Die Polizei findet nach einem Hinweis einen Rollator am Roßneckar und leitet eine Suchaktion ein. Schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich.











Über der Esslinger Innenstadt hat am Mittwochabend ein Polizeihubschrauber für Aufsehen gesorgt. Der Grund war eine Suchaktion, die nach dem Fund eines herrenlosen Rollators am Roßneckar eingeleitet wurde. Schlimmste Befürchtungen bewahrheiteten sich: Am Abend, offenbar zwischen 20 und 21 Uhr, fand die Polizei eine Leiche. Dies bestätigte ein Sprecher.