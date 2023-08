1 Bei der Fahndung in der Nacht zum Dienstag suchte auch ein Polizeihubschrauber über Nürtingen nach dem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In der Nacht zum Dienstag wurde in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 26-Jahre alte Frau vor ihrer Wohnung angegriffen. Der Täter lässt sie schwer verletzt zurück, als Anwohner die Polizei rufen. Wenig später kann die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.









Bei der unmittelbaren Fahndung nach einem versuchten Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll laut Angaben einer Polizeisprecherin eine 26-Jährige angegriffen und schwer verletzt haben, als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Mann in einem Fahrzeug.