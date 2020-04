Hubschrauber-Fahndung in Backnang

1 Nach dem zweiten Täter fahndete die Polizei mit einem Hubschrauber- (Symbolbild) Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Donnerstagabend haben Räuber zwei Menschen in Backnang im Rems-Murr-Kreis auf offener Straße überfallen und mit einer Pistole bedroht. Ein Täter wurde gefasst, nach dem zweiten fahndete die Polizei mit einem Hubschrauber.

Backnang - Zwei Räuber haben am Donnerstagabend zwei Menschen in Backnang im Rems-Murr-Kreis auf offener Straße überfallen und mit einer Pistole bedroht. Die Täter forderten die Geld und flüchteten, wie ein Sprecher der Polizei in Aalen sagte - ob mit oder ohne Beute, blieb zunächst unklar.

Ein Täter konnte demnach kurz darauf von Beamten gestellt werden. Er war verletzt - wieso war zunächst unklar. Nach dem zweiten Täter fahndete die Polizei mit einem Hubschrauber. Die Opfer blieben bei dem Überfall unverletzt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.