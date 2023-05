1 Hubert Klausmann hat einen Sprachatlas erstellt, in dem auch Fellbach vertreten ist. Bei seinen Forschungen hat der Professor beobachtet, dass viele ihren Dialekt gar nicht mögen und deshalb ablegen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit dem Projekt „Sprachalltag“ hat Hubert Klausmann den Dialekt im Norden Baden-Württembergs erforscht und einen Sprachatlas erstellt – auch Fellbach ist darin zu finden. Am Mittwoch kommt er dort hin. Ein Gespräch über Moodwerfl und andere Dinge.









Fellbach - Hubert Klausmann ist seit dem Jahr 2014 der Leiter der Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ und untersucht Dialekte unter sprachwissenschaftlichen Aspekten. Am Mittwoch hält er im großen Rathaussaal in Fellbach den Vortrag „Wo man Riebele, Luckeleskäs und Schnitzbrot isst“ und geht auch auf Fellbacher Besonderheiten ein. Im Interview spricht er darüber, warum er Dialekte erforscht und warum Ministerpräsident Winfried Kretschmann so besonders spricht.