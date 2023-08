6 Das Schloss Solitude bietet eine traumhafte Kulisse für die Messe. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ob für Wohnzimmer, Terrasse oder Garten – auf der Home & Garden Messe am Schloss Solitude kann man sich von den aktuellen Trends für den Garten und das Zuhause inspirieren lassen.









Wie wichtig es ist, sich zu Hause wohlzufühlen, haben uns die letzten Jahre gezeigt. Kein Wunder also, dass hochwertige Möbel, Dekoration oder ausgefallene Elemente für den Garten immer mehr an Beliebtheit erlangen. Viele haben Gefallen am „Urlaub auf Balkonien“ gefunden und verbringen gerne Zeit im eigenen kleinen Gemüsebeet oder auf der Terrasse. Die passenden Accessoires dürfen aber keinesfalls fehlen.