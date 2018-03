Holzmaden Lastwagen verliert Gasflaschen auf A 8

Von va 03. März 2018 - 10:30 Uhr

Ein Lastwagenfahrer hat seine Ladung nicht richtig gesichert und verliert auf der A 8 zwei Propangasflaschen. Drei Autofahrer können nicht mehr ausweichen.





Holzmaden - Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am Freitagabend seine Ladung nicht richtig gesichert und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 21 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Lastwagen, der mit Gasflaschen beladen war, auf seiner Fahrt auf der Autobahn 8 in Richtung München bei Holzmaden (Kreis Esslingen) gegen 21.45 Uhr zwei Propangasflaschen verloren. Diese fielen auf die Fahrbahn.

Drei nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen und prallten gegen die Gefahrgutbehälter. Bei zwei Fahrzeugen verkeilten sich die Flaschen am Unterboden. Alle drei Autofahrer konnten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Der Lastwagenfahrer fuhr einfach weiter.

In der Annahme, es bestehe eine Explosionsgefahr, musste die Autobahn für rund 30 Minuten gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr jedoch festgestellt hatte, dass beide Gasflaschen leer waren, wurde die Fahrbahn gereinigt und die Sperrung wieder aufgehoben.