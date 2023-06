12 Lilian Kienzle und ihr Bruder Alexander Wanner vor dem Neubau: die Geschwister sind stolz auf das Geschaffte Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Die Bäckerei Wanner wagt inmitten der Bäckerkrise den großen Wurf und baut in Holzgerlingen ein neues Stammhaus samt Backstube und Café. Blick hinter die Kulissen eines mutigen Familienunternehmens.









Lilian Kienzle schaut von oben auf die neue Backstube, die eher die Bezeichnung Halle verdient hätte, und es sprudelt aus ihr hervor. An der Stirnwand links hängt ein großer Fernsehschirm, darauf sollten eigentlich die Teigtemperaturen angezeigt werden. „Doch das funktioniert noch nicht so richtig“, sagt sie. Macht aber nichts, ihr Bruder Alexander Wanner arbeitet bereits an einer Lösung. Er ist der Geschäftsführer der gleichnamigen Traditionsbäckerei in Holzgerlingen, sie die Prokuristin. Die beiden und der Rest der großen Wanner-Familie haben trotz der Krisen in den vergangenen Jahren einen Kraftakt vollbracht: Eine moderne Firmenzentrale zu errichten samt Produktion, Verkaufsraum, Café und Außenbereich.