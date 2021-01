1 Am Boden: Robert Lewandowski und der FC Bayern scheitern in Kiel Foto: AFP/FABIAN BIMMER

Der FC Bayern München scheitert sensationell am Zweitligisten Holstein Kiel – wir haben die Pressestimmen zur großen Überraschung in der zweiten Runde des DFB-Pokals gesammelt.

Kiel - Als die Spieler von Holstein Kiel nach ihrem Sensations-Coup im Schneeregen feierten, trotteten die Stars des FC Bayern München nach der DFB-Pokal-Blamage niedergeschlagen in die Kabine. Nach einer schwachen Vorstellung waren sie am Mittwochabend im Elfmeterschießen beim überragenden Fußball-Zweitligisten aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Kiels Finn Bartels verwandelte den entscheidenden Elfmeter gegen Nationaltorwart Manuel Neuer. Zuvor war Münchens Marc Roca an Holstein-Keeper Ioannis Gelios gescheitert.

Für die Münchener war es das erste Aus im DFB-Pokal in der zweiten Runde seit über 20 Jahren und das erste gegen ein klassentieferes Team seit 17 Jahren. „Natürlich ist es ein Schock, wir sind natürlich enorm enttäuscht“, meinte Trainer Hansi Flick. Wir haben die Pressestimmen zur Pokal-Sensation von Kiel gesammelt.

Bild: Die Wackel-Bayern gehen k.o.! Bayern blamiert sich bei Zweitligist Holstein Kiel, fliegt im Elfmeterschießen in der zweiten Pokalrunde raus. Eine Sensation im Kieler Schnee. Es ist die erste Pokal-Niederlage des Rekordmeisters seit 17 Jahren gegen ein unterklassiges Team (damals Alemannia Aachen)!

tz München: Bayern blamiert sich im Pokal bis auf die Knochen! Was für ein denkwürdiger Pokalabend! Holstein Kiel wirft den großen FC Bayern im Elfmeterschießen raus. Bei den Norddeutschen kannte der Jubel nach dem historischen Sieg keine Grenzen - der Rekordmeister dagegen befindet sich im Tal der Tränen.

FAZ: FC Bayern blamiert sich bei Zweitligaverein. Im Kieler Schneegestöber ist der FC Bayern München ausgerutscht. Abwehrschwach, wie in den vergangenen Wochen sehr häufig, schlitterte der Champions-League-Sieger im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel direkt in eine Blamage.

Kieler Nachrichten: Ein Triumph für die Geschichtsbücher. Wahnsinn! Fußball-Zweitligist Holstein Kiel schmeißt Champions-League-Sieger FC Bayern München aus dem DFB-Pokal. Das Feiern haben sich die Störche nach einer Top-Leistung redlich verdient.

Abendzeitung München: Das Horrorszenario der Münchner ist Realität geworden! Nach enttäuschenden 120 Minuten wirft Holstein Kiel die Bayern aus dem DFB-Pokal.

Sport 1: Die Sensation ist perfekt! Holstein Kiel besiegt den FC Bayern 6:5 im Elfmeterschießen und schmeißt damit den Titelverteidiger raus. Zum Helden wurden Ioannis Gelios, der den Elfmeter von Marc Roca hielt, und Fin Bartels, der den letzten Elfmeter verwandelte.