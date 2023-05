1 Hollywood-Star Jamie Foxx - demnächst "Back in Action"? Foto: 2022 Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Nach über drei Wochen im Krankenhaus scheint bei Schauspieler Jamie Foxx immer noch keine Besserung in Sicht. Berichten zufolge ruft sein Umfeld mittlerweile sogar dazu auf, für ihn zu beten.









Über den aktuellen Zustand des erkrankten Schauspielers Jamie Foxx (55, "Django Unchained") dringen nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit. Bereits am 12. April wurde er nach "medizinischen Komplikationen" bei Dreharbeiten zum Film "Back in Action" in ein Krankenhaus in Georgia gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet.