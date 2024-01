Holiday on Ice feiert Premiere in Stuttgart: Die Eisrevue stößt mit virtueller Wucht in neue Dimensionen vor

Holiday on Ice feiert Premiere in Stuttgart

21 Eine Show im Farbenrausch: Bei „Holiday on Ice“ geht es rasant zu. Am Mittwochabend ist die Stuttgart-Premiere gefeiert worden. Foto: Lichtgut//Achim Zweygarth

Viel mehr als Eis und Spitzenkönner auf Schlittschuhen bietet „Holiday on Ice“. Mit virtueller Wucht bricht die Revue zu neuen Dimensionen auf, als sei sie eine immersive Ausstellung. Bei der Stuttgart-Premiere mit Vanessa Mai ist die Begeisterung groß.











Das Wort Holiday im Namen verdankt die Eisrevue, die ihren 80. Geburtstag mit der Show „No limits“ vor einem euphorisch jubelnden Publikum in der Porsche-Arena feiert, einem harten Winter. Der Legende nach ist dereinst eine Eislauftruppe unfreiwillig in Toledo im US-Staat Ohio gestrandet. In den Weihnachtsferien, der sogenannten „Holiday Saison“, ist’s damals geschehen. Bis heute ist der Besuch des Spektakels ein bisschen wie Urlaub – es geht weit weg in atemraubende und kunterbunte Fantasiewelten.