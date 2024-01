1 Feuerwerksreste haben in Böblingen einen Brand ausgelöst. Foto: IMAGO/Christian Grube/IMAGO/ArcheoPix

Weil er nicht gewartet hatte, bis seine Feuerwerksreste erkaltet waren, hat ein Mann in Böblingen ein Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr musste mehrere Türen in dem Wohnhaus gewaltsam öffnen.











Noch nicht abgekühlte Feuerwerkskörper haben in Böblingen (Kreis Böblingen) in der Silvesternacht einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, brannten gegen 1.40 Uhr in der Kurzen Straße in Böblingen mehrere Mülleimer. Diese befanden sich direkt an ein Wohnhaus angrenzend in einem Metallverschlag.