Hoher Sachschaden in Stuttgart West

1 Bei den Fahrzeugen in Stuttgart West ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden (Archivbild). Foto: dpa

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in der Reinsburgstraße in Stuttgart West zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet haben, wie Unbekannte parkende Autos zerkratzten. Die Täter haben nach Angaben der Polizei mindestens sieben Fahrzeuge in der Reinsburgstraße in Stuttgart West beschädigt.

Die Beifahrerseiten der Autos seien teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt worden. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere Betroffene werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 33 00 mit dem Polizeirevier 3 an der Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.