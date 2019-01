Hohenstadt im Kreis Göppingen Stalldach bricht unter Schneelast ein

Von jbr 13. Januar 2019 - 21:44 Uhr

Unter der Last einer dicken Schneedecke ist am Sonntag das Dach eines Stalls im Kreis Göppingen eingebrochen. Zusammen mit freiwilligen Helfern organisierten Polizei, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk eine Rettungsaktion für die Tiere.





Stuttgart - Unter der Last einer dicken Schneedecke ist am Sonntagnachmittag das Dach eines Stalls in der Nähe von Hohenstadt (Kreis Göppingen) eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt seien etwa 20 Pferde und 30 Wasserbüffel im Stall untergebracht gewesen.

Mit Hilfe der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks gelang es der Polizei, die meisten Tiere zu befreien. Am Abend waren jedoch noch 10 Wasserbüffel in den Trümmern eingeschlossen. Auch freiwillige Helfer haben sich an der Rettungsaktion beteiligt.

Personen haben sich laut Polizei nicht in dem Gebäude aufgehalten. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntagabend noch nicht bekannt.