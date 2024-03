Hohe Durchfallquoten beim Führerschein: Fast jeder zweite rasselt durch die theoretische Prüfung – warum?

1 Fahrschulleiterin Jennifer Spazier stellt fest, dass die Prüfungsangst bei den jungen Leuten steigt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Inzwischen fallen in Baden-Württemberg 44 Prozent durch die theoretische Prüfung. Zeigt sich daran die Bildungsmisere? Was sagt der Fahrlehrerverband? Und was meinen junge Leute selbst? Wir haben in einem Theorieunterricht in Stuttgart nachgefragt.











In Charly’s Fahrschule am Stuttgarter Marienplatz liegen Tütchen mit Süßigkeiten auf dem Tisch, daneben steht Cola, Wasser, Schorle. Ausreichend Nervennahrung – der Abend wird schließlich lang. Drei Stunden Theorieunterricht liegen an diesem Donnerstagabend vor den zehn Fahrschülerinnen und Fahrschülern im Raum. Die Fahrschulinhaberin Jennifer Spazier bietet inzwischen Blockunterricht an, verteilt auf sieben Werktage. Los geht es an diesem Abend mit der „Unfallursache Nummer Eins“, wie Spazier sagt – die Geschwindigkeit. Ob sie bereit seien? Alle nicken, ihre Smartphones haben sie griffbereit vor sich. Sie lernen auch mithilfe einer App und üben damit in ihrer Freizeit, wann immer es ihr Job oder die Schule zulassen.