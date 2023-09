1 Nicht nur süß, sondern auch teuer: Für Hunde werden jährlich Abgaben an die Städte und Gemeinden fällig. Foto: dpa/Oliver Dietze

Mit 144 Euro für den ersten und 288 Euro für jeden weiteren Hund bittet Ludwigsburg Herrchen und Frauchen ordentlich zur Kasse. Auch in anderen Kommunen im Landkreis müssen Halter tiefer in die Tasche greifen als vielerorts im Großraum Stuttgart.









Die Zahl der Hunde im Landkreis Ludwigsburg wächst. Dabei war es noch nie so teuer, ein solches Tier zu halten. Für die Hundesteuer müssen die Besitzerinnen und Besitzer in den hiesigen Kommunen besonders tief in die Tasche greifen, denn sie ist mancherorts höher als in vielen anderen Städten und Gemeinden im Großraum Stuttgart.