Hof Leutenecker in Remseck: Der vegane Bauernhof

Ein Bild haben alle drei Schwestern noch vor Augen: Wie sie immer wieder sonntags einen alten Einkaufswagen durch ein lang gezogenes Gebäude schoben und Eier einsammelten. Bis zu 8000 Hühner waren seinerzeit in der Legebatterie der Leuteneckers in Remseck untergebracht. Vier, fünf Tiere in einem Käfig. „Das hat damals keiner hinterfragt“, sagt Sara Heizmann-Leutenecker, mit 35 die jüngste der Schwestern. Heute wäre es für sie alle undenkbar, Hühner auf so kleinem Raum zu halten. Überhaupt mit Tieren Profit zu machen.