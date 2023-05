1 Ähnlich eng wie beim Wandertags-Umzug 2017 in Eisenach dürfte es auch am Sonntag in Fellbach zugehen. Foto: Deutscher Wanderverband

Zum Abschluss des Deutschen Wandertags wird die Fellbacher Innenstadt für Autos und Busse gesperrt. Dann werden rund 2000 Akteure durch die Straßen ziehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was für ein eindrucksvoller Aufmarsch am Sonntagnachmittag: rund 80 Gruppen, Trachten-, Wander- und Musikvereine sowie Vertreter der 21 beteiligten Kommunen machen sich am 7. August bei einem Festumzug des 121. Deutschen Wandertags von 14 Uhr an auf ihren Weg durch Fellbach. Die rund 2000 Teilnehmer werden sich – wie beim Fellbacher-Herbst-Umzug – im Kelterweg zwischen Alter und Neuer Kelter sowie zusätzlich im Fußweg hinter dem Keiferle aufstellen. Tiere und Fahrzeuge sind nicht dabei. Hunderte Mitglieder von Gebietswandervereinen werden als Zuschauer erwartet, die in Reisebussen aus ganz Deutschland anreisen.