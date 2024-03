Wenn Achterbahnen stecken bleiben: Stuttgarter Höhenretter proben den Ernstfall in Tripsdrill

1 Ein Höhenretter baumelt mit einem Bergesack über dem Freizeitpark Tripsdrill. Foto: Simon Granville

Ob alles gut geht? Das fragt sich wohl jeder, der in eine Achterbahn steigt. Immerhin: Unfälle sind selten. Und wenn die Bahn doch stecken bleibt, helfen die Höhenretter der Stuttgarter Berufsfeuerwehr. In Tripsdrill haben sie jetzt geübt.











Der Polizeihubschrauber steht 30 Meter hoch über der Holzachterbahn Mammut. Jetzt wird Edim Corak an der Winde heruntergelassen. Am höchsten Punkt der Bahn warten schon zwei seiner Kollegen von der Höhenrettung der Stuttgarter Berufsfeuerwehr. Sie haben einen Verletzten geborgen. Jetzt soll er mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Corak schnallt ihn an und nimmt ihn zwischen die Beine. Dann gibt er mit dem linken Arm ein Signal nach oben. Die Winde zieht an. Nach einer kurzen Kontrolle der Hubschrauber dreht mit seiner baumelnden Fracht endgültig ab. Die Person ist gerettet.