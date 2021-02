Coronavirus in Baden-Württemberg Fahrschulen dürfen nach Gerichtsurteil teilweise wieder öffnen

Gute Nachrichten für Inhaber und Beschäftige von Fahrschulen in Baden-Württemberg: Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat entschieden, dass Fahrschulen vom 1. März an wieder öffnen dürfen – sofern die Inzidenz in der Region niedrig ist.