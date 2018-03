Höhenpark Killesberg in Stuttgart Killesbergbahn startet in die neue Saison

Von Eva Funke 23. März 2018 - 14:56 Uhr

Zugiger Saisonstart für die Killesbergbahnen: Von Karfreitag an dürfen die Kinder wieder ihre Runden durch den Park drehen Foto: Lg/Achim Zweygarth

Am Karfreitag starten ­Tazzelwurm, Blitzschwoab und Co. offiziell wieder zu ihren Rundfahrten durch den Höhenpark Killesberg. Kindergartenkinder haben nun eine erste Testfahrt unternommen.

Ob alles klappt, haben rund 45 Mädchen und Jungs aus zwei Kitas in Stuttgart und Filderstadt schon mal ausprobiert und mit dem Blitzschwoab eine Runde durch den Park gedreht. Die sechsjährige Emma fährt zum ersten Mal mit der Killesbergbahn. Für die ein Jahr jüngere Kiara ist es die vierte Fahrt. Von Angst bei den beiden und den anderen Kindern keine Spur. Auch der jüngste Passagier, die knapp drei Jahre alte Maja, steigt in den Zug. Lokführer Stefan Singert könnte zwar Tempo 18 fahren. Doch die Geschwindigkeitsbegrenzung im Park liegt bei Tempo 15. Viel zu schnell ist nach 15 Minuten die Fahrt zu ­Ende. Aber es muss ja nicht der letzte Bahnausflug im Park gewesen sein. Wie gesagt: Am Karfreitag geht es wieder los.