Am Dienstagabend hat es auf der A8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg (Kreis Böblingen) in Fahrtrichtung Karlsruhe gekracht. Nach ersten Informationen der Polizei sind vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Die Beamten seien gegen 18.20 Uhr verständigt worden. Einsatzkräfte befinden sich derzeit noch vor Ort. Drei Spuren mussten infolge der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von rund sechs Kilometern (Stand: 20.10 Uhr).