Diese Karte entdeckten Steffi Diner und Mark Uhlenbruch in der Flaschenpost: Jetzt kann Gertrud endlich den super großen Eisbecher spendieren.

Ende März haben wir darüber berichtet, dass zwei Essener in Duisburg eine Flaschenpost gefunden haben, die vor 15 Jahren für ein Böblinger Paar in den Rhein geworfen worden war. Unsere Suche nach den einstigen Absendern war nun erfolgreich.









Gertrud kann bald doch noch einen Eisbecher spendieren. Endlich, fast 15 Jahre nach ihrem Versprechen. Dieses hatte sie bei der Hochzeit von Julia und Simon aus Böblingen gegeben. In schriftlicher Form, wohlgemerkt. Den Zettel steckte sie in eine Glaspulle und warf sie beim Schloss Engers, der Party-Location am 10. August 2007, in den Rhein. Ein weit verbreitetes Ritual.